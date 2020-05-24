Severe Thunderstorm Watch until SUN 6:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 6:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Lyon County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 215 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
LYON PLYMOUTH SIOUX
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHEAST NEBRASKA
DAKOTA DIXON
IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA
AURORA BRULE CHARLES MIX
DOUGLAS GREGORY
IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA
BON HOMME CLAY DAVISON
HANSON HUTCHINSON LINCOLN
MCCOOK MINNEHAHA TURNER
UNION YANKTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR,
AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON,
CENTERVILLE, CHAMBERLAIN, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT,
ELK POINT, EMERY, FREEMAN, GEORGE, GREGORY, HARRISBURG, HAWARDEN,
HULL, HURLEY, INWOOD, IRENE, JEFFERSON, KIMBALL, LAKE ANDES,
LARCHWOOD, LE MARS, LENNOX, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL,
MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORANGE CITY, PARKER, PARKSTON,
PLANKINTON, PLATTE, PONCA, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SALEM,
SCOTLAND, SIOUX CENTER, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY,
SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION,
VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, AND YANKTON.