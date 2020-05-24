Severe Thunderstorm Watch from SUN 1:41 PM CDT until SUN 8:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Carroll County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
217 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS POLK
STORY
IN SOUTH CENTRAL IOWA
CLARKE DECATUR MADISON
RINGGOLD UNION WARREN
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CARROLL CRAWFORD
GREENE GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, AMES, ATLANTIC, AUDUBON,
BAYARD, BEDFORD, BOONE, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CORNING,
CRESTON, DENISON, DES MOINES, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE,
GREENFIELD, GUTHRIE CENTER, INDIANOLA, JEFFERSON, LAMONI, LENOX,
LEON, MOUNT AYR, NEW MARKET, NORWALK, OSCEOLA, PANORA, PERRY,
STUART, WAUKEE, AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED LARGE HAIL LIKELY WITH ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS
TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : = 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 70%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 40%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : N 35