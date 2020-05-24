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Severe Thunderstorm Watch from SUN 1:41 PM CDT until SUN 8:00 PM CDT

1:41 pm Weather Alert, Wx Alert - Shelby

Issued by National Weather Service – Omaha, NE

Shelby County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
217 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT HARRISON MILLS
MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE
SHELBY

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BUTLER DODGE DOUGLAS
SARPY SAUNDERS WASHINGTON

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS GAGE JEFFERSON
JOHNSON LANCASTER NEMAHA
OTOE PAWNEE RICHARDSON
SALINE SEWARD

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE,
BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, CRETE, DAVID CITY, DUNLAP,
FAIRBURY, FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG,
HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, MILFORD, MISSOURI VALLEY,
NEBRASKA CITY, OMAHA, PAPILLION, PAWNEE CITY, PLATTSMOUTH,
RED OAK, SEWARD, SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR,
TECUMSEH, WAHOO, WILBER, WOODBINE, AND YUTAN.

ktivweather

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