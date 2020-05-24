Severe Thunderstorm Watch from SUN 1:41 PM CDT until SUN 8:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Omaha, NE
Harrison County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
217 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT HARRISON MILLS
MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE
SHELBY
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BUTLER DODGE DOUGLAS
SARPY SAUNDERS WASHINGTON
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS GAGE JEFFERSON
JOHNSON LANCASTER NEMAHA
OTOE PAWNEE RICHARDSON
SALINE SEWARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE,
BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, CRETE, DAVID CITY, DUNLAP,
FAIRBURY, FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG,
HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, MILFORD, MISSOURI VALLEY,
NEBRASKA CITY, OMAHA, PAPILLION, PAWNEE CITY, PLATTSMOUTH,
RED OAK, SEWARD, SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR,
TECUMSEH, WAHOO, WILBER, WOODBINE, AND YUTAN.