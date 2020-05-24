 Skip to Content

Severe Thunderstorm Watch from SUN 5:30 AM CDT until SUN 1:00 PM CDT

5:30 am Weather Alert, Wx Alert - Crawford

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Crawford County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
216 IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 31 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE DALLAS JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON CARROLL CRAWFORD
GREENE GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON, AMES,
ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD, BLOOMFIELD, BOONE, CARLISLE,
CARROLL, CASEY, CENTERVILLE, CHARITON, CORNING, CORYDON, CRESTON,
DENISON, DES MOINES, DYSART, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE,
GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL, GUTHRIE CENTER, HUMESTON,
INDIANOLA, JEFFERSON, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON,
MARSHALLTOWN, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA,
OSKALOOSA, OTTUMWA, PANORA, PELLA, PERRY, SEYMOUR, STUART, TAMA,
TOLEDO, TRAER, WAUKEE, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE…

SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
ISOLATED LARGE HAIL EVENTS TO 1 INCH IN DIAMETER POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 20%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 10%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 60%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 45

ktivweather

Related Articles

Skip to content