Severe Thunderstorm Watch from SUN 5:30 AM CDT until SUN 1:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Crawford County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
216 IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 31 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CARROLL CRAWFORD
GREENE GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON, AMES,
ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD, BLOOMFIELD, BOONE, CARLISLE,
CARROLL, CASEY, CENTERVILLE, CHARITON, CORNING, CORYDON, CRESTON,
DENISON, DES MOINES, DYSART, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE,
GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL, GUTHRIE CENTER, HUMESTON,
INDIANOLA, JEFFERSON, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON,
MARSHALLTOWN, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA,
OSKALOOSA, OTTUMWA, PANORA, PELLA, PERRY, SEYMOUR, STUART, TAMA,
TOLEDO, TRAER, WAUKEE, AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
ISOLATED LARGE HAIL EVENTS TO 1 INCH IN DIAMETER POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 20%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 10%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 60%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 45