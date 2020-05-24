Severe Thunderstorm Watch from SUN 5:32 AM CDT until SUN 1:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Omaha, NE
Shelby County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
216 UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON WHICH REPLACES A PORTION OF
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 215. THE NEW WATCH IS VALID FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN IOWA THE NEW WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
MILLS POTTAWATTAMIE SHELBY
IN NEBRASKA THE NEW WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS OTOE
THIS INCLUDES THE CITIES OF COUNCIL BLUFFS, GLENWOOD, HARLAN,
NEBRASKA CITY, AND PLATTSMOUTH.