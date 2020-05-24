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Severe Thunderstorm Watch from SUN 5:32 AM CDT until SUN 1:00 PM CDT

5:32 am Weather Alert, Wx Alert - Shelby

Issued by National Weather Service – Omaha, NE

Shelby County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
216 UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON WHICH REPLACES A PORTION OF
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 215. THE NEW WATCH IS VALID FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN IOWA THE NEW WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

MILLS POTTAWATTAMIE SHELBY

IN NEBRASKA THE NEW WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS OTOE

THIS INCLUDES THE CITIES OF COUNCIL BLUFFS, GLENWOOD, HARLAN,
NEBRASKA CITY, AND PLATTSMOUTH.

ktivweather

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