Severe Thunderstorm Watch until SUN 6:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 6:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Omaha, NE
Shelby County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 215 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 6 AM CDT EARLY
THIS MORNING
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
HARRISON POTTAWATTAMIE SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT DOUGLAS SARPY
WASHINGTON
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS LANCASTER SEWARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, BLAIR, COUNCIL BLUFFS,
DECATUR, DUNLAP, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS,
MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA,
PAPILLION, PLATTSMOUTH, SEWARD, TEKAMAH, AND WOODBINE.