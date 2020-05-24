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Severe Thunderstorm Watch until SUN 6:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 10:29 am
5:05 am Weather Alert, Wx Alert - Cherokee

Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD

Cherokee County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 215 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

CHEROKEE LYON O’BRIEN
PLYMOUTH SIOUX

IN WEST CENTRAL IOWA

IDA WOODBURY

THIS INCLUDES THE CITIES OF BATTLE CREEK, CHEROKEE, GEORGE,
HARTLEY, HAWARDEN, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, LARCHWOOD,
LE MARS, ORANGE CITY, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON,
SIOUX CENTER, AND SIOUX CITY.

ktivweather

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