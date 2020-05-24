Severe Thunderstorm Watch until SUN 6:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 6:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Cherokee County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 215 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
CHEROKEE LYON O’BRIEN
PLYMOUTH SIOUX
IN WEST CENTRAL IOWA
IDA WOODBURY
THIS INCLUDES THE CITIES OF BATTLE CREEK, CHEROKEE, GEORGE,
HARTLEY, HAWARDEN, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, LARCHWOOD,
LE MARS, ORANGE CITY, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON,
SIOUX CENTER, AND SIOUX CITY.