Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:41 PM CDT until WED 12:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Obrien County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
239 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
CLAY DICKINSON O’BRIEN
OSCEOLA
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHWEST MINNESOTA
COTTONWOOD JACKSON MURRAY
NOBLES
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, FULDA, HARTLEY,
JACKSON, LAKEFIELD, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, SANBORN, SHELDON,
SIBLEY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, WINDOM, AND WORTHINGTON.