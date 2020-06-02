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Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:41 PM CDT until WED 12:00 AM CDT

4:41 pm Weather Alert, Wx Alert - Osceola

Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD

Osceola County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
239 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

CLAY DICKINSON O’BRIEN
OSCEOLA

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTHWEST MINNESOTA

COTTONWOOD JACKSON MURRAY
NOBLES

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, FULDA, HARTLEY,
JACKSON, LAKEFIELD, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, SANBORN, SHELDON,
SIBLEY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, WINDOM, AND WORTHINGTON.

ktivweather

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