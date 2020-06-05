Severe Thunderstorm Watch until FRI 7:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until FRI 7:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Sac County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 256 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT WINNEBAGO
WORTH WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN NORTHWEST IOWA
POCAHONTAS
IN SOUTH CENTRAL IOWA
MADISON MAHASKA MARION
WARREN
IN WEST CENTRAL IOWA
CALHOUN GREENE SAC
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADEL, ALLISON, AMES,
APLINGTON, BELMOND, BOONE, BRITT, CARLISLE, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DES MOINES, DIKE, DUMONT,
DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY, ELDORA, FONDA, FOREST CITY,
FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS,
JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW,
LAURENS, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN, MASON CITY, NEWTON,
NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT, OSKALOOSA, PARKERSBURG, PELLA,
PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE,
SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WALL LAKE,
WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG,
AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
ISOLATED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.