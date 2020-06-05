Severe Thunderstorm Watch until FRI 7:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until FRI 7:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Carroll County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 256 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 7 AM CDT THIS
MORNING
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR CASS
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CARROLL CRAWFORD
GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD,
CARROLL, CASEY, DENISON, EXIRA, FONTANELLE, GREENFIELD,
GUTHRIE CENTER, PANORA, AND STUART.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
ISOLATED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.