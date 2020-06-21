Severe Thunderstorm Watch until SUN 10:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 10:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Omaha, NE
Harrison County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 291 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
HARRISON
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT BUTLER DODGE
SAUNDERS WASHINGTON
IN NORTHEAST NEBRASKA
BOONE CEDAR COLFAX
CUMING MADISON PIERCE
PLATTE STANTON THURSTON
WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, ASHLAND, BLAIR, COLERIDGE,
COLUMBUS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, HARTINGTON,
LAUREL, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, NORFOLK,
OAKLAND, ONAWA, OSMOND, PENDER, PIERCE, PLAINVIEW, RANDOLPH,
SCHUYLER, ST. EDWARD, STANTON, TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL, WAYNE,
WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.