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Severe Thunderstorm Watch until SUN 10:00 PM CDT

Updated
Last updated today at 8:44 pm
7:55 pm Weather Alert, Wx Alert - Wayne IA

Issued by National Weather Service – Omaha, NE

Harrison County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 291 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

HARRISON

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT BUTLER DODGE
SAUNDERS WASHINGTON

IN NORTHEAST NEBRASKA

BOONE CEDAR COLFAX
CUMING MADISON PIERCE
PLATTE STANTON THURSTON
WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, ASHLAND, BLAIR, COLERIDGE,
COLUMBUS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, HARTINGTON,
LAUREL, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, NORFOLK,
OAKLAND, ONAWA, OSMOND, PENDER, PIERCE, PLAINVIEW, RANDOLPH,
SCHUYLER, ST. EDWARD, STANTON, TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL, WAYNE,
WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.

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