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Severe Thunderstorm Watch until SUN 10:00 PM CDT

Updated
Last updated today at 8:49 pm
7:54 pm Weather Alert, Wx Alert - Woodbury

Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD

Woodbury County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 291 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

BUENA VISTA CHEROKEE PLYMOUTH

IN WEST CENTRAL IOWA

IDA WOODBURY

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST NEBRASKA

DAKOTA DIXON

IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA

CLAY UNION

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALLEN, BATTLE CREEK,
BERESFORD, CHEROKEE, ELK POINT, HOLSTEIN, IDA GROVE, JEFFERSON,
LE MARS, NORTH SIOUX CITY, PONCA, SIOUX CITY, SOUTH SIOUX CITY,
STORM LAKE, VERMILLION, AND WAKEFIELD.

ktivweather

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