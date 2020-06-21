Severe Thunderstorm Watch until SUN 10:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 10:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Plymouth County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 291 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
BUENA VISTA CHEROKEE PLYMOUTH
IN WEST CENTRAL IOWA
IDA WOODBURY
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHEAST NEBRASKA
DAKOTA DIXON
IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA
CLAY UNION
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALLEN, BATTLE CREEK,
BERESFORD, CHEROKEE, ELK POINT, HOLSTEIN, IDA GROVE, JEFFERSON,
LE MARS, NORTH SIOUX CITY, PONCA, SIOUX CITY, SOUTH SIOUX CITY,
STORM LAKE, VERMILLION, AND WAKEFIELD.