Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:58 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Palo Alto County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
CERRO GORDO HANCOCK HUMBOLDT
KOSSUTH WINNEBAGO WORTH
WRIGHT
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN WEST CENTRAL IOWA
CRAWFORD SAC
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, BELMOND, BRITT, CLARION,
CLEAR LAKE, DENISON, EAGLE GROVE, EARLY, EMMETSBURG, ESTHERVILLE,
FONDA, FOREST CITY, GARNER, GILMORE CITY, HUMBOLDT, KANAWHA,
LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MASON CITY, NORTHWOOD,
ODEBOLT, POCAHONTAS, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, AND WALL LAKE.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
SCATTERED LARGE HAIL EVENTS TO 1.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : = 75 MPH : 10%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 10%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 80%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 30