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Severe Thunderstorm Watch until WED 6:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 1:34 am
1:04 am Weather Alert, Wx Alert - Monona

Issued by National Weather Service – Omaha, NE

Monona County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 321 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT HARRISON MILLS
MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE
SHELBY

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT DODGE DOUGLAS
SARPY SAUNDERS WASHINGTON

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS GAGE JEFFERSON
JOHNSON LANCASTER NEMAHA
OTOE PAWNEE RICHARDSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE,
BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, DECATUR, DUNLAP, FAIRBURY,
FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN,
LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MAPLETON, MISSOURI VALLEY,
NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PAWNEE CITY,
PLATTSMOUTH, RED OAK, SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK,
TABOR, TECUMSEH, TEKAMAH, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.

ktivweather

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