Severe Thunderstorm Watch until WED 6:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until WED 6:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Omaha, NE
Monona County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 321 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT HARRISON MILLS
MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE
SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT DODGE DOUGLAS
SARPY SAUNDERS WASHINGTON
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS GAGE JEFFERSON
JOHNSON LANCASTER NEMAHA
OTOE PAWNEE RICHARDSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE,
BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, DECATUR, DUNLAP, FAIRBURY,
FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN,
LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MAPLETON, MISSOURI VALLEY,
NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PAWNEE CITY,
PLATTSMOUTH, RED OAK, SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK,
TABOR, TECUMSEH, TEKAMAH, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.