Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:12 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:12 PM CDT until SAT 8:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Palo Alto County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
356 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE GRUNDY HAMILTON
HARDIN JASPER MARSHALL
POWESHIEK STORY TAMA
WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN SOUTH CENTRAL IOWA
MAHASKA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALGONA, ALLISON, AMES,
APLINGTON, BELMOND, BOONE, BRITT, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DIKE, DUMONT, DYSART,
EAGLE GROVE, ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA, FOREST CITY,
FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, IOWA FALLS, KANAWHA,
LAKE MILLS, LAURENS, MANLY, MARSHALLTOWN, MASON CITY, NEWTON,
NORTHWOOD, OSKALOOSA, PARKERSBURG, POCAHONTAS, REINBECK, ROLFE,
SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY, WEBSTER CITY,
AND WELLSBURG.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED DAMAGING WINDS LIKELY WITH ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS
TO 75 MPH POSSIBLE.
SCATTERED LARGE HAIL LIKELY WITH ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS
TO 2.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 10%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 70%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 50%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 70%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : SE 35