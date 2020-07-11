Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:14 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:14 PM CDT until SAT 8:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Buena Vista County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
356 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
BUENA VISTA CLAY DICKINSON
OSCEOLA
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHWEST MINNESOTA
COTTONWOOD JACKSON MURRAY
NOBLES
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, FULDA, JACKSON,
LAKEFIELD, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, SIBLEY, SLAYTON, SPENCER,
SPIRIT LAKE, STORM LAKE, WINDOM, AND WORTHINGTON.