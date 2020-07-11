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Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:14 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

New
1:14 pm Weather Alert, Wx Alert - Osceola

Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD

Osceola County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
356 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

BUENA VISTA CLAY DICKINSON
OSCEOLA

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTHWEST MINNESOTA

COTTONWOOD JACKSON MURRAY
NOBLES

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, FULDA, JACKSON,
LAKEFIELD, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, SIBLEY, SLAYTON, SPENCER,
SPIRIT LAKE, STORM LAKE, WINDOM, AND WORTHINGTON.

ktivweather

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