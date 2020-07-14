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Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:12 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

New
4:12 pm Weather Alert, Wx Alert - Carroll

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Carroll County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
370 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK BREMER

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON CALHOUN CARROLL
GREENE GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
ALLISON, AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD,
BELMOND, BLOOMFIELD, BOONE, CARLISLE, CARROLL, CASEY,
CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CLARION, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE,
DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, ELDORA, EXIRA, FONTANELLE,
FORT DODGE, GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMESTON, INDIANOLA,
IOWA FALLS, JEFFERSON, KNOXVILLE, LAKE CITY, LAMONI, LENOX, LEON,
MANSON, MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON,
NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA,
PERRY, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, SEYMOUR, SHELL ROCK,
STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY,
WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE…

SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 50%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 50%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 80%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 30

ktivweather

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