Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:12 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:12 PM CDT until TUE 11:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Calhoun County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
370 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CALHOUN CARROLL
GREENE GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
ALLISON, AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD,
BELMOND, BLOOMFIELD, BOONE, CARLISLE, CARROLL, CASEY,
CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CLARION, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE,
DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, ELDORA, EXIRA, FONTANELLE,
FORT DODGE, GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMESTON, INDIANOLA,
IOWA FALLS, JEFFERSON, KNOXVILLE, LAKE CITY, LAMONI, LENOX, LEON,
MANSON, MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON,
NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA,
PERRY, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, SEYMOUR, SHELL ROCK,
STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY,
WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 50%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 50%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 80%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 30