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Severe Thunderstorm Watch until SUN 5:00 AM CDT

12:38 am Weather Alert, Wx Alert - Lyon

Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD

Lyon County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 422 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 5 AM CDT EARLY
THIS MORNING

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

LYON OSCEOLA SIOUX

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN SOUTHWEST MINNESOTA

LINCOLN MURRAY NOBLES
PIPESTONE ROCK

IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA

MOODY

IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA

LINCOLN MINNEHAHA UNION

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, BERESFORD, CANTON,
ELK POINT, FLANDREAU, FULDA, GEORGE, HARRISBURG, HAWARDEN,
HENDRICKS, HULL, INWOOD, IVANHOE, JEFFERSON, LAKE BENTON,
LARCHWOOD, LENNOX, LUVERNE, NORTH SIOUX CITY, ORANGE CITY,
PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SIBLEY, SIOUX CENTER,
SIOUX FALLS, SLAYTON, TEA, TYLER, AND WORTHINGTON.

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