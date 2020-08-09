Severe Thunderstorm Watch until SUN 5:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Sioux County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 422 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 5 AM CDT EARLY
THIS MORNING
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
LYON OSCEOLA SIOUX
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHWEST MINNESOTA
LINCOLN MURRAY NOBLES
PIPESTONE ROCK
IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA
MOODY
IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA
LINCOLN MINNEHAHA UNION
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, BERESFORD, CANTON,
ELK POINT, FLANDREAU, FULDA, GEORGE, HARRISBURG, HAWARDEN,
HENDRICKS, HULL, INWOOD, IVANHOE, JEFFERSON, LAKE BENTON,
LARCHWOOD, LENNOX, LUVERNE, NORTH SIOUX CITY, ORANGE CITY,
PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SIBLEY, SIOUX CENTER,
SIOUX FALLS, SLAYTON, TEA, TYLER, AND WORTHINGTON.