Severe Thunderstorm Watch from MON 6:07 AM CDT until MON 11:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from MON 6:07 AM CDT until MON 11:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Lyon County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
424 IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
BUENA VISTA CHEROKEE CLAY
DICKINSON LYON O’BRIEN
OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX
IN WEST CENTRAL IOWA
IDA WOODBURY
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHEAST NEBRASKA
DAKOTA DIXON
IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA
BON HOMME CLAY HUTCHINSON
LINCOLN TURNER UNION
YANKTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALLEN, ARNOLDS PARK, AVON,
BATTLE CREEK, BERESFORD, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR,
CHEROKEE, CLAYTON, ELK POINT, FREEMAN, GEORGE, HARRISBURG,
HARTLEY, HAWARDEN, HOLSTEIN, HULL, HURLEY, IDA GROVE, INWOOD,
IRENE, JEFFERSON, LARCHWOOD, LE MARS, LENNOX, MARION, MENNO,
MILFORD, NORTH SIOUX CITY, ORANGE CITY, PARKER, PARKSTON, PONCA,
ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SCOTLAND, SHELDON, SIBLEY,
SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE,
SPRINGFIELD, STORM LAKE, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION,
VIBORG, WAKEFIELD, AND YANKTON.