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Severe Thunderstorm Watch from MON 6:07 AM CDT until MON 11:00 AM CDT

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6:07 am Weather Alert, Wx Alert - Lyon

Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD

Lyon County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
424 IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

BUENA VISTA CHEROKEE CLAY
DICKINSON LYON O’BRIEN
OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX

IN WEST CENTRAL IOWA

IDA WOODBURY

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST NEBRASKA

DAKOTA DIXON

IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA

BON HOMME CLAY HUTCHINSON
LINCOLN TURNER UNION
YANKTON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALLEN, ARNOLDS PARK, AVON,
BATTLE CREEK, BERESFORD, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR,
CHEROKEE, CLAYTON, ELK POINT, FREEMAN, GEORGE, HARRISBURG,
HARTLEY, HAWARDEN, HOLSTEIN, HULL, HURLEY, IDA GROVE, INWOOD,
IRENE, JEFFERSON, LARCHWOOD, LE MARS, LENNOX, MARION, MENNO,
MILFORD, NORTH SIOUX CITY, ORANGE CITY, PARKER, PARKSTON, PONCA,
ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SCOTLAND, SHELDON, SIBLEY,
SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE,
SPRINGFIELD, STORM LAKE, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION,
VIBORG, WAKEFIELD, AND YANKTON.

ktivweather

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