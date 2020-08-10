Severe Thunderstorm Watch until MON 11:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until MON 11:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Omaha, NE
Monona County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 424 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT
IN NORTHEAST NEBRASKA
CEDAR CUMING THURSTON
WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF COLERIDGE, DECATUR, HARTINGTON,
LAUREL, LYONS, MACY, MAPLETON, OAKLAND, ONAWA, PENDER, RANDOLPH,
TEKAMAH, WALTHILL, WAYNE, WEST POINT, WINNEBAGO, AND WISNER.