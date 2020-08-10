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Severe Thunderstorm Watch until MON 11:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 8:19 am
8:15 am Weather Alert, Wx Alert - Monona

Issued by National Weather Service – Omaha, NE

Monona County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 424 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT

IN NORTHEAST NEBRASKA

CEDAR CUMING THURSTON
WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF COLERIDGE, DECATUR, HARTINGTON,
LAUREL, LYONS, MACY, MAPLETON, OAKLAND, ONAWA, PENDER, RANDOLPH,
TEKAMAH, WALTHILL, WAYNE, WEST POINT, WINNEBAGO, AND WISNER.

ktivweather

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