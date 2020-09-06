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Severe Thunderstorm Watch until SUN 3:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 2:59 am
2:57 am Weather Alert, Wx Alert - Palo Alto

Issued by National Weather Service – Des Moines, IA

Palo Alto County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 TO EXPIRE AT 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS ALLOWS TO EXPIRE 4 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

EMMET PALO ALTO POCAHONTAS

IN WEST CENTRAL IOWA

CALHOUN

THIS INCLUDES THE CITIES OF EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA,
GILMORE CITY, LAKE CITY, LAURENS, MANSON, POCAHONTAS, POMEROY,
ROCKWELL CITY, AND ROLFE.

ktivweather

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