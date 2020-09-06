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Severe Thunderstorm Watch until SUN 3:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 2:54 am
2:30 am Weather Alert, Wx Alert - Clay IA

Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD

Clay County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 TO EXPIRE AT 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS ALLOWS TO EXPIRE 5 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

BUENA VISTA CLAY DICKINSON
O’BRIEN OSCEOLA

IN MINNESOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES

IN SOUTHWEST MINNESOTA

COTTONWOOD JACKSON LINCOLN
LYON MURRAY NOBLES
PIPESTONE ROCK

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, FULDA, HARTLEY,
HENDRICKS, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LUVERNE,
MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, PIPESTONE, SANBORN, SHELDON,
SIBLEY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM,
AND WORTHINGTON.

ktivweather

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