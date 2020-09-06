Severe Thunderstorm Watch until SUN 3:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Obrien County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 TO EXPIRE AT 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS ALLOWS TO EXPIRE 5 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
BUENA VISTA CLAY DICKINSON
O’BRIEN OSCEOLA
IN MINNESOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES
IN SOUTHWEST MINNESOTA
COTTONWOOD JACKSON LINCOLN
LYON MURRAY NOBLES
PIPESTONE ROCK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, FULDA, HARTLEY,
HENDRICKS, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LUVERNE,
MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, PIPESTONE, SANBORN, SHELDON,
SIBLEY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM,
AND WORTHINGTON.