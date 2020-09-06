Severe Thunderstorm Watch until SUN 3:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 3:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Pocahontas County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 TO EXPIRE AT 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS ALLOWS TO EXPIRE 4 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN WEST CENTRAL IOWA
CALHOUN
THIS INCLUDES THE CITIES OF EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA,
GILMORE CITY, LAKE CITY, LAURENS, MANSON, POCAHONTAS, POMEROY,
ROCKWELL CITY, AND ROLFE.