Thursday’s Scores

Thursday’s ScoresNew
PREP VOLLEYBALL=
Falls City Sacred Heart def. Southern, 25-12, 25-17, 25-14
Lincoln North Star def. Lincoln Northeast, 25-17, 25-21, 25-16
Medicine Valley def. Sandhills Valley, 25-22, 25-18, 25-20
Millard West def. Gretna
North Platte St. Patrick’s def. Brady, 25-11, 25-17, 25-13
Centennial Conference Tournament=
Pool A=
Hastings St. Cecilia def. Aquinas, 25-22, 25-19
Hastings St. Cecilia def. Lincoln Christian, 25-17, 25-19
Pool B=
Kearney Catholic def. Bishop Neumann, 17-25, 25-22, 25-18
Fairbury Triangular=
David City def. Fairbury, 25-5, 25-16
Sutton def. David City, 25-23, 25-23
Fort Calhoun Triangular=
Yutan def. Louisville, 25-23, 26-24
Hartington-Newcastle Triangular=
Hartington-Newcastle def. Laurel-Concord/Coleridge, 25-20, 25-21
Laurel-Concord/Coleridge def. Bloomfield, 25-20, 25-14
HTRS Triangular=
Diller-Odell def. Humboldt/Table Rock-Steinauer, 25-20, 26-28, 25-12
Humboldt/Table Rock-Steinauer def. Pawnee City, 25-7, 25-15
Lexington Triangular=
McCook def. Gothenburg
Loomis Triangular=
Overton def. Ansley-Litchfield, 25-14, 25-14, 25-12
Omaha Marian Triangular=
Lincoln Pius X def. Omaha Marian, 25-16, 23-25, 25-22
Papillion-LaVista def. Lincoln Pius X, 18-25, 25-23, 25-20
Riverside Triangular=
Twin Loup def. Burwell, 25-15, 25-18
Twin Loup def. Riverside, 22-25, 25-11, 25-14
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