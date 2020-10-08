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Thursday’s Scores

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8:30 pm Nebraska sports from the Associated Press

PREP VOLLEYBALL=

Falls City Sacred Heart def. Southern, 25-12, 25-17, 25-14

Lincoln North Star def. Lincoln Northeast, 25-17, 25-21, 25-16

Medicine Valley def. Sandhills Valley, 25-22, 25-18, 25-20

Millard West def. Gretna

North Platte St. Patrick’s def. Brady, 25-11, 25-17, 25-13

Centennial Conference Tournament=

Pool A=

Hastings St. Cecilia def. Aquinas, 25-22, 25-19

Hastings St. Cecilia def. Lincoln Christian, 25-17, 25-19

Pool B=

Kearney Catholic def. Bishop Neumann, 17-25, 25-22, 25-18

Fairbury Triangular=

David City def. Fairbury, 25-5, 25-16

Sutton def. David City, 25-23, 25-23

Fort Calhoun Triangular=

Yutan def. Louisville, 25-23, 26-24

Hartington-Newcastle Triangular=

Hartington-Newcastle def. Laurel-Concord/Coleridge, 25-20, 25-21

Laurel-Concord/Coleridge def. Bloomfield, 25-20, 25-14

HTRS Triangular=

Diller-Odell def. Humboldt/Table Rock-Steinauer, 25-20, 26-28, 25-12

Humboldt/Table Rock-Steinauer def. Pawnee City, 25-7, 25-15

Lexington Triangular=

McCook def. Gothenburg

Loomis Triangular=

Overton def. Ansley-Litchfield, 25-14, 25-14, 25-12

Omaha Marian Triangular=

Lincoln Pius X def. Omaha Marian, 25-16, 23-25, 25-22

Papillion-LaVista def. Lincoln Pius X, 18-25, 25-23, 25-20

Riverside Triangular=

Twin Loup def. Burwell, 25-15, 25-18

Twin Loup def. Riverside, 22-25, 25-11, 25-14

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Some high school volleyball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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Associated Press

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