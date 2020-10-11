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Severe Thunderstorm Watch until MON 12:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 9:59 pm
9:09 pm Weather AlertWx Alert - Osceola

Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD

Osceola County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 500 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTHWEST IOWA

BUENA VISTA CHEROKEE CLAY
DICKINSON O’BRIEN OSCEOLA

IN WEST CENTRAL IOWA

IDA WOODBURY

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN SOUTHWEST MINNESOTA

COTTONWOOD JACKSON LYON
MURRAY NOBLES

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, CHEROKEE,
FULDA, HARTLEY, HOLSTEIN, IDA GROVE, JACKSON, LAKEFIELD,
MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, SANBORN, SHELDON, SIBLEY,
SIOUX CITY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, WINDOM,
AND WORTHINGTON.

ktivweather

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