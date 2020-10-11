Severe Thunderstorm Watch until MON 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until MON 12:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Sioux Falls, SD
Osceola County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 500 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
BUENA VISTA CHEROKEE CLAY
DICKINSON O’BRIEN OSCEOLA
IN WEST CENTRAL IOWA
IDA WOODBURY
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHWEST MINNESOTA
COTTONWOOD JACKSON LYON
MURRAY NOBLES
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, CHEROKEE,
FULDA, HARTLEY, HOLSTEIN, IDA GROVE, JACKSON, LAKEFIELD,
MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, SANBORN, SHELDON, SIBLEY,
SIOUX CITY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, WINDOM,
AND WORTHINGTON.