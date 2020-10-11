Severe Thunderstorm Watch until MON 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until MON 12:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Omaha, NE
Monona County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 500 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
HARRISON SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT BUTLER DODGE
DOUGLAS SARPY SAUNDERS
WASHINGTON
IN NORTHEAST NEBRASKA
COLFAX CUMING THURSTON
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS LANCASTER SEWARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, DAVID CITY,
DECATUR, DUNLAP, FREMONT, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN,
LYONS, MACY, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA,
ONAWA, PAPILLION, PENDER, PLATTSMOUTH, SCHUYLER, SEWARD, TEKAMAH,
WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE,
AND YUTAN.