Severe Thunderstorm Watch from SUN 4:56 PM CDT until MON 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SUN 4:56 PM CDT until MON 12:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Des Moines, IA
Carroll County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
500 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CALHOUN CARROLL
CRAWFORD SAC
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUDUBON, CARROLL, DENISON, EARLY,
EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, GILMORE CITY, LAKE CITY,
LAKE VIEW, LAURENS, MANSON, ODEBOLT, POCAHONTAS, POMEROY,
ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, AND WALL LAKE.