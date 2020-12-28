Dakota Valley stays unbeaten with dominant win over Corsica-Stickney

Dakota Valley stays unbeaten with dominant win over Corsica-StickneyNew
BOY'S BASKETBALL--
Battle Creek 74 Ainsworth 45 F
Dakota Valley 100 Corsica-Stickney 63 F
Norfolk Catholic 86 Elkhorn Valley 48 F
Clarkson-Leigh 47 Fillmore Central 38 F
BR/LD 62 Nebraska City 51 F
Oakland-Craig 52 Malcolm 50 F
Tri County Northeast 71 CWC 19 F
Lutheran N'east 50 West Holt 39 F
Stanton 73 Hartington-N'castle 60 F
Wayne 68 Homer 36 F
Pierce 55 Laurel-Conc/Cole. 47 F/OT
Lincoln East 62 Norfolk 55 F
Hartington CC 69 Pender 43 F
Waverly 73 South Sioux City 21 F
Elgin/Pope John 60 Tekamah-Herman 58 F
Ponca 58 Wisner-Pilger 55 F
GIRL'S BASKETBALL--
Norfolk Catholic 55 Elkhorn Valley 30 F
BRLD 58 Nebraska City 34 F
O'Neill 52 North Central 39 F
Clarkson-Leigh 64 Fillmore Central 42 F
Norfolk 51 Columbus 22 F
Lutheran N'east 48 West Holt 19 F
Pender 53 Hartington CC 29 F
Wayne 61 Homer 37 F
Pierce 40 Laurel-Conc/Cole. 33 F
Wakefield 71 Neligh-Oakdale 44 F
Malcolm 59 Oakland-Craig 40 F
Elgin/Pope John 42 Tekamah-Herman 29 F
Ponca 61 Wisner-Pilger 31 F
MEN'S BASKETBALL--
Drake 73 Indiana State 66 F
Missouri State 75 Northern Iowa 85 F