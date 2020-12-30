Pierce boys and girls advance to the Great Northeast Nebraska Shootout Finals
GIRL'S BASKETBALL--
Norfolk Catholic 45 Ainsworth 32 F
Guardian Angels 67 Omaha Concordia 21 F
Osmond 42 Stuart 37 F
Dakota Valley 67 Chamberlain 47 F
Clarkson-Leigh 57 Arcadia/Loup City 43 F
Oakland-Craig 57 Wilber-Clatonia 14 F
BRLD 53 Louisville 37 F
Battle Creek 60 Elkhorn Valley 34 F
Winnebago 52 Homer 49 F
Wisner-Pilger 50 Neligh-Oakdale 39 F
Lincoln Pius X 69 Norfolk 29 F
Pierce 57 Pender 31 F
Lutheran N'east 55 Stanton 28 F
Ponca 67 Wakefield 52 F
Bloomfield 55 Wausa 48 F
Auburn 43 Wayne 25 F
Randolph 38 Winside 23 F
BOY'S BASKETBALL--
Walthill 91 Tri County Northeast 52 F
Osmond 44 Stuart 29 F
Norfolk 76 Lincoln High 71 F/OT
Oakland-Craig 50 Wilber-Clatonia 38 F
Holy Family 53 Guardian Angels 36 F
Pierce 52 Hartington CC 46 F
Wisner-Pilger 57 Neligh-Oakdale 51 F
Wakefield 59 Ponca 44 F
Bloomfield 45 Wausa 34 F
Auburn 47 Wayne 38 F
Homer 60 Winnebago 57 F