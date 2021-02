Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Ar-We-Va, Westside vs. Logan-Magnolia, ccd.

Burlington Notre Dame vs. New London, ppd. to Feb 5th.

Central Decatur, Leon vs. Centerville, ccd.

Central Lee, Donnellson vs. WACO, Wayland, ppd. to Feb 8th.

Davenport, North vs. Waterloo, East, ppd.

Earlham vs. Clarke, Osceola, ppd.

Fremont Mills, Tabor vs. Clarinda Academy, ccd.

H-L-V, Victor vs. Iowa Valley, Marengo, ccd.

Highland, Riverside vs. Pekin, ccd.

Janesville vs. Waterloo Christian School, ppd.

Madrid vs. Glidden-Ralston, ppd.

Mediapolis vs. Louisa-Muscatine, ppd.

Newell-Fonda vs. Cherokee, Washington, ccd.

PAC-LM vs. St. Edmond, Fort Dodge, ccd.

PCM, Monroe vs. Greene County, ccd.

West Burlington vs. Van Buren, Keosauqua, ppd.

Winfield-Mount Union vs. Columbus Community, Columbus Junction, ccd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Central Lyon, Rock Rapids 71, Trinity Christian High School 18

Glenwood 69, St. Albert, Council Bluffs 24

Marcus-Meridian-Cleghorn/Remsen Union (MMCRU) 67, St. Mary’s, Remsen 53

Sibley-Ocheyedan 70, Hartley-Melvin-Sanborn 51

Unity Christian 67, Rock Valley 42

West Sioux 41, Hinton 39

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

AGWSR, Ackley vs. Grundy Center, ppd.

Alburnett vs. North Linn, Troy Mills, ppd.

Beckman, Dyersville vs. West Delaware, Manchester, ppd.

Central Decatur, Leon vs. Centerville, ccd.

Columbus Catholic, Waterloo vs. Aplington-Parkersburg, ppd.

Epworth, Western Dubuque vs. Dubuque, Hempstead, ppd.

Highland, Riverside vs. Pekin, ppd.

IKM-Manning vs. Coon Rapids-Bayard, ccd.

Lynnville-Sully vs. Colo-NESCO, ccd.

Madrid vs. Glidden-Ralston, ccd.

Northwood-Kensett vs. Belmond-Klemme, ccd.

PAC-LM vs. St. Edmond, Fort Dodge, ccd.

PCM, Monroe vs. Greene County, ccd.

Riceville vs. Rockford, ccd.

Sidney vs. Southwest Valley, ccd.

Tipton vs. Regina, Iowa City, ppd.

Tripoli vs. Dunkerton, ppd.

West Bend-Mallard vs. East Sac County, ppd.

Williamsburg vs. Maquoketa, ppd.

Winfield-Mount Union vs. Columbus Community, Columbus Junction, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/